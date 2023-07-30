В районе Васильевского острова парализовало движение

В районе Васильевского острова парализовало движение
Фото: Gazeta.SPB

Поездки на личном транспорте стоит ограничить. Ситуация на дорогах тяжелая.

В Василеостровском районе Петербурга и на Западном скоростном диаметре (ЗСД) наблюдается сильный транспортный затор. Также движение парализовано на Морской набережной. Причина в проведении Дня Военно-морского флота. Горожане застряли в мощных пробках из-за перекрытия многих центральных улиц и набережных.

Жителям Северной столицы стоит воздержаться от поездок на личных автомобилях. По городу наблюдается тяжелая обстановка на дорогах. Напомним, что часть ЗСД сделали бесплатной до 14:00 на время проведения праздничных мероприятий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вслед за «Василеостровской» в Петербурге закрыли «Адмиралтейскую». Горожане испытывают трудности при проезде в метро в связи с Главным военно-морским парадом по случаю Дня Военно-морского флота.

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