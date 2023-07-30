«Василеостровскую» и «Адмиралтейскую» открыли для входа пассажиров

Теперь пассажиры снова смогут воспользоваться станциями. Об этом сообщили в подземке.

В Петербурге станции метрополитена «Василеостровская» и «Адмиралтейская» открыли для входа пассажиров. Ранее их закрывали почти на два часа в связи с увеличенным пассажиропотоком. Информацией об этом поделились в пресс-службе городской подземки.

Также в 12:18, после начала работы станций, «Василеостровскую» снова закрывали в связи с внеплановой остановкой эскалатора. Проблему оперативно устранили, и станция стала работать в обычном режиме. Напомним, в воскресенье, 30 июля, в связи с празднованием Дня ВМФ в Северной столице перекрыты многие улицы в центре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вслед за «Василеостровской» в Петербурге закрыли «Адмиралтейскую». Горожане испытывают трудности с транспортом. Причина в мероприятии.