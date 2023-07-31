Суд передал «в добрые руки» бесхозную бутылку со змеей и скорпионом с Кронштадтского таможенного поста

Суд передал «в добрые руки» бесхозную бутылку со змеей и скорпионом с Кронштадтского таможенного поста
Фото: pxhere

Бывший хозяин игнорировал уведомления. Он не пришел и на суд.

Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по заявлению Балтийской таможни о признании бесхозяйной бутылки с заспиртованными змеей и скорпионом. Предмет находился в сейфе административного здания Кронштадтского таможенного поста. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Владельцу бутылки направляли уведомление о необходимости таможенного декларирования, но он проигнорировал его. Это приносит ущерб бюджету из-за расходов на хранение, к тому де демонстрирует, что бутылка мужчине не нужна. Он также не явился на судебное заседание без объяснения причин. Бутылку признали бесхозной и передали Межрегиональному управлению Росалкогольрегулирования по Северо-Западу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Пулковская таможня нашла более 800 редких морских огурцов в багаже китайца.

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