«Не хочу навязываться»: Галустян больше не общается с Харламовым

Комик продолжает заниматься своими проектами. Личная жизнь тоже остается стабильной.

Комики Михаил Галустян и Гарик Харламов потеряли связь и больше не общаются. Галустян намекнул, что коллега начал отдаляться первым. Их дружба длилась со времен совместного участия в КВН. Они были близки, и когда Харламов участвовал в Comedy Club. Зрителям известны их совместные проекты, такие как кинокомедия «Самый лучший фильм». Однако постепенно коллеги и друзья стали отдаляться друг от друга.

«С Гариком Харламовым мы раньше больше общались, сейчас мы практически не общаемся. Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. Я не хочу навязываться ему, у него своя жизнь и я с пониманием отношусь к этому. У нас хорошие отношения, которых нет», — пояснил Галустян.

На данный момент близкие друзья Михаила – это Демис Карибидис, Александр Ревва, Вадим Галыгин. Сейчас комик планирует снять фильм в лучших традициях индийского кинематографа. Карибидис ведет работу по написанию сценария. Также Галустян ведет шоу «Звезды в Африке», успевшее набрать высокий рейтинг. Он работает на нем совместно с Ольгой Бузовой.

«Я так кайфую, мне так нравится, она разрешает шутить над собой. А я шучу аккуратненько, чтоб не обидеть ее. Я могу пошутить так, что ни одна Олина броня не выдержит, но зачем? Вопрос в том, чтобы было и ей смешно, и зрителям», — делится комик в интервью Надежде Стрелец.

На личном фронте у Галустяна все стабильно. Уже 16 лет он вместе со своей супругой Викторией. У пары растут две дочери. Звезда сериала «Наша Russia» рассказывает, что проблемы бывали, как и у любой пары, но умение договариваться сохранило их брак.