В Петербурге мужчина выстрелил в спасателя из травматического пистолета

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по делу о конфликте между жителем Колпино и спасателем. Инцидент закончился стрельбой из травматического пистолета и госпитализацией нападавшего.

Вечером 30 июля у дома на Вознесенском шоссе двое петербуржцев устроили потасовку. В результате один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента, которым оказался заместитель командира Невского спасательного центра МЧС России.

После выстрела спасатель обезоружил нападавшего и ударил его рукояткой пистолета по голове. В результате стрелка пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой. Специалисты оценивают его состояние как средней тяжести. Самого спасателя опросили и отпустили. На данный момент сотрудники прокуратуры инициировали проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, пишет «Петербург2».