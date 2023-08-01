На севере Петербурга сдали последнюю очередь проекта-миллионника

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На севере Петербурга сдали последнюю очередь проекта-миллионника
Фото: пресс-служба ООО "Сэтл Групп"

Холдинг Setl Group завершил строительство жилой части масштабного проекта «Чистое небо» в Приморском районе. 14 очередей, более 1,23 млн кв. метров жилья, благоустроенное общественное пространство с фонтаном, одна из самых современных в городе workout-площадок – все это жилой комплекс «Чистое небо». Он входит в ТОП-5 крупнейших проектов, реализованных в Петербурге на сегодняшний день.

Строительство комплекса комфорт-класса стартовало в 2014 году. Последними введены в эксплуатацию два корпуса 14 очереди. В их дворах девелопер оборудовал зоны для отдыха, спорта и игр. Пока взрослые проводят время в тени беседок или на шезлонгах, юные жители могут поиграть с друзьями в песочнице, покачаться на качелях или отправиться на детские игровые площадки SetlKids. Не забыли и про любителей спорта: во дворе разместили столы для настольного тенниса, площадку для баскетбола, поле для мини-футбола и фитнес-станцию SetlSport для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок.

В 2022 году жилой комплекс дважды становился обладателем наград всероссийских престижных градостроительных конкурсов: «ТОП ЖК-2022» – первое место в номинации «Масштабная застройка свободных территорий» и почетное третье место – в летнем конкурсе «ТОП ЖК-2022» в номинации «Лучшие условия для спорта». По данным Росреестра о количестве сделок, проект «Чистое небо» на протяжении многих лет оставался одной из самых популярных новостроек Северной столицы.

Квартал возведен по обеим сторонам Комендантского проспекта. Все дома разновысотные: от 8 до 25 этажей, поэтому в квартирах и дворах много света и воздуха. Возле домов высажены барбарисы, клены, спиреи, яблони и многие другие растения.

Социальные объекты располагаются во дворе, большинство из них – на «образовательном бульваре» внутри жилого комплекса. Для проекта Setl Group уже построил 6 детских садиков, 5 из которых открыты. В квартале компания возведет еще 2 детских сада. Принимает ребят школа с двумя бассейнами, построенная Setl Group. Вторая школа, рассчитанная на 1375 мест, будет сдана в третьем квартале 2024 года. После чего застройщик приступит к строительству третьей школы.

Помимо социальной инфраструктуры Setl Group позаботился и о транспортной доступности проекта. Для жилого комплекса компания построила около 6 км дорог. Среди них – квартальные проезды и проекты общегородского значения, в том числе – продолжение Комендантского проспекта длиной около 1 км от Глухарской улицы до реки Каменки.

В «Чистом небе» – все под рукой и в шаговой доступности. В коммерческих помещениях на первых этажах домов открыты многочисленные супермаркеты, аптеки, зоомагазины, салоны красоты и другие объекты стрит-ретейла. В квартале создано уютное и современное общественное пространство – площадь Солнца с фонтаном, оборудована большая workout-площадка с зонами для кроссфита и скейтбординга. На этом благоустройство территории не заканчивается, в планах – строительство парка на берегу реки Каменки.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

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Setl Group жилое строительство жк "чистое небо"


 

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