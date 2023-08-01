Новую прямую линию с петербуржцами проведет вице-губернатор Дрегваль

Вице-губернатор Сергей Дрегваль ответит на вопросы жителей города о и городской энергетике во время прямой линии 3 августа.

Очередной эфир с представителем Смольного состоится в четверг в 20:00. Все желающие смогут задать свои вопросы о городской энергетике и регулировании тарифов вице-губернатору Дрегвалю. Об этом сам чиновник написал в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что петербуржцы могут оставить вопросы по телефону горячей линии или через личные сообщения на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Эфир начнется в четверг, 3 августа, в 20:00 на канале «Санкт-Петербург», в группе Правительства города и на моей странице в социальной сети «ВКонтакте»», — написал Дрегваль.

Напомним, ранее власти Петербурга одобрили проект эскиза памятника графу Сергею Уварову, указав при этом на необходимость доработки проекта.