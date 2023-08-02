МЧС предупредило петербуржцев о неблагоприятных погодных условиях

МЧС предупредило о неблагоприятной погоде в Северной столице в четверг, 3 августа. В этот день в городе пройдут дожди.

Со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» МЧС сообщило жителям Северной столице о вероятных грозах и дожде в четверг.

«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 03 августа в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливни. В отдельных районах грозы», — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что ранее «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий объявили в городской администрации. Ненастье начнется с 1 августа, и завершиться только четыре дня спустя.

Ранее петербургский синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги за июль. Эксперт отметил, что за весь месяц температура воздуха была выше нормы только 8 дней, часто наблюдались дожди, а среднемесячная температура составила чуть больше 18 градусов тепла.