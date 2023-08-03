В Петербурге 56-летнего мужчину оштрафовали за списывание на ЕГЭ

Мужчина не пришел на суд. Его заметили экзаменаторы.

Члены экзаменационной комиссии удалили из аудитории 56-летнего репетитора по математике за списывание на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в Петербурге. Мужчина получил штраф в размере трех тысяч рублей. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По данным суда, 26 июня репетитор по математике пришел сдавать ЕГЭ в одну из школ Пушкинского района. Сидя за последней партой, он попытался использовать шпаргалки. Члены экзаменационной комиссии заметили это и попросили мужчину уйти. Его оштрафовали, однако на суд он не пришел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка спустя год судов добилась компенсации за нападение питбуля на ее собаку. В результате животное получило рваную рану и хозяевам пришлось обратиться к специалистам.