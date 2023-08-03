На набережной реки Лапки в Петербурге откроют общественное пространство

Горожане смогут отдыхать там в том числе с детьми. Для них оборудуют площадку.

Набережную реки Лапки в Красногвардейском районе Петербурга благоустроят и создадут на ней новое общественное пространство. Оно будет включать в себя зону для пикника, тюбинговую горку и детскую площадку в морской тематике. Проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», посетители пространства даже смогут пожарить там шашлык. Глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин выразил надежду, что отдыхающие не будут мусорить. Детская площадка полностью будет сделана из морского песка. Специальное покрытие позволит кататься на ватрушках в парке не только зимой, но и летом. Набережную откроют к октябрю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморский парк Победы привезли кричащих по-ослиному уток