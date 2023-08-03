На набережной реки Лапки в Петербурге откроют общественное пространство

На набережной реки Лапки в Петербурге откроют общественное пространство
Фото: Baltphoto

Горожане смогут отдыхать там в том числе с детьми. Для них оборудуют площадку.

Набережную реки Лапки в Красногвардейском районе Петербурга благоустроят и создадут на ней новое общественное пространство. Оно будет включать в себя зону для пикника, тюбинговую горку и детскую площадку в морской тематике. Проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», посетители пространства даже смогут пожарить там шашлык. Глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин выразил надежду, что отдыхающие не будут мусорить. Детская площадка полностью будет сделана из морского песка. Специальное покрытие позволит кататься на ватрушках в парке не только зимой, но и летом. Набережную откроют к октябрю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморский парк Победы привезли кричащих по-ослиному уток

красногвардейкий район новости СПб общественное пространство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На набережной реки Лапки в Петербурге откроют общественное пространство
В Петербурге 56-летнего мужчину оштрафовали за списывание на ЕГЭ
В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости
В Петербурге решили «заморозить» реновацию «Красного треугольника»
Финская компания продала свои активы в Петербурге за 4 млн евро
Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев
У Приморского шоссе будет полностью перекрыт КАД
Беспрецедентно. КХЛ и НХЛ оказались в тупике по делу вратаря из школы СКА