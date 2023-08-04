Самолет из Челябинска не смог сразу приземлиться в Пулково

Теперь самолеты садятся в обычном режиме. Дождь кончился.

Самолеты не могли сесть в петербургском аэропорту Пулково и кружат в районе поселков Никольское и Отрадное Ленинградской области. Причина в начавшейся грозе. Воздушный порт Северной столицы также оказался под осадками. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода». О том, что самолеты не могут сесть в аэропорту, говорят показатели сервиса FlightRadar24.

Как сообщает Мойка78, не смог сесть и ушел на второй круг самолет из Челябинска авиакомпании «Россия». Рейс SU6464 смог сесть со второго раза. Дождь сменился солнцем и самолеты снова совершают посадку в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Пулково впервые начнут летать самолеты в Алжир. Полеты будут выполняться три раза в неделю. Обслуживать пассажиров будет авиакомпания Air Algerie.