Столичный таксопарк приобрел 100 машин, которые выпустят только в 2025 году

Время разгона автомобиля до 100 километров в час – восемь секунд. Оформить предзаказ можно за 7 тысяч рублей предоплаты.

Российские таксопарки начали интересоваться новым российским электрокаром «Атом». Премьера прототипа прошла в мае 2023 года, а недавно был открыт предзаказ. Для оформления необходимо внести лишь семь тысяч рублей. Машины из первой произведенной партии закупят два московских таксопарка, они уже сделали заказы по 100 единиц.

Как сообщает «110КМ», габаритная длина «Атома» равна 3 899 мм, а дорожный просвет – 170 мм. Машина рассчитана на пять мест. Электрокар будет установлен на задней оси. Планируется, что электрокар сможет развивать скорость до 100 километров в час за восемь секунд. Максимальная скорость – 170 километров в час.

Машина получит комплекс электронных ассистентов, версию для такси оснастят системами распознавания лиц и контроля состояния водителя.