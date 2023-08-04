Минцифры опровергло информацию о том, что «Госуслуги» сами вносят данные о месте проживания

Пользователь сам должен заполнить данные. Иногда это необходимо.

Минцифры РФ отреагировало на появившуюся в СМИ информацию о том, что «Госуслуги» якобы самостоятельно указывают данные о месте проживания россиян. Оказалось, что это не так. Информацией об этом поделились в пресс-службе министерства.

В Минцифрах пояснили, что данные отображаются в разделе о фактическом месте жительства, если человек внес их туда самостоятельно. В иных случаях информации и месте проживания в «Госуслугах» не будет. Есть и ряд услуг, где при отправке заявления нужно указывать место фактического проживания. Например, паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы смогут «достучаться» до чиновников через «Госуслуги». Госдума в третьем чтении приняла изменения в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».