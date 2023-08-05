Певица Селин Дион не может найти подходящее лекарство от серьезной болезни

Певица Селин Дион не может найти подходящее лекарство от серьезной болезни
Фото: скриншот с YouTube-канала Celine Dion

Канадская певица Селин Дион продолжает бороться с неизлечимой болезнью, однако, по словам сестры звезды – Клодетт, их семья даже не может найти лекарство, чтобы помочь знаменитости.

Уже больше года исполнительница хита My Heart Will Go On из кинофильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмеррона страдает от синдрома мышечной скованности. По информации специалистов, недуг встречается лишь у одного человека из миллиона, а лекарства на данный момент не было изобретено. Симптомы болезни включают в себя неконтролируемое сокращение мышц и неспособность двигать частями тела.

При этом в интервью Le Journal de Montreal сестра Селин Дион Клодетт сообщила, что их семья никак не может помочь певице из-за отсутствия подходящего лекарства. Девушка отметила, что не теряет надежды. По словам родственницы звезды, ее сестра нуждается в отдыхе и прислушивается к мнению ведущих специалистов в данной области, но всегда выкладывается по максимуму и старается быть на вершине.

«Когда я звоню (Селин, — прим.Ред.), а она занята, я говорю со своей сестрой Линдой, которая живет с ней, то говорит мне, что сестра усердно работает», — рассказала Клодетт Дион.

Напомним, о своей болезни певица сообщила в декабре 2022 года, когда ей пришлось отменить своей мировой тур Courage и все запланированные ранее концерты. Поклонники артистки продолжают поддерживать любимую исполнительницу и желают ей здоровья.

Ранее в одной из московских клиник на 82-м году жизни скончалась советская и российская актриса Ирина Мирошниченко. Причиной гибели звезды стал грипп в тяжелой форме.

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