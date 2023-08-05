Сухогруз «Геннадий Абрамов» сел на мель по пути в Петербург

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель судна, которое следовало из Череповца в Санкт-Петербург.

В субботу, 5 августа теплоход «Геннадий Абрамов» вез больше 3 тысяч тонн чугуна рейсом из Череповца в Петербург, но сел на мель в акватории Шекснинского водохранилища в Вологодской области. По информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находились десять членов экипажа.

На данный момент на помощь сухогрузу пришел буксир «Андрей Голубков». Сообщается, что пострадавших нет. Само судно также осталось без повреждений. Дело было передано Вологодской транспортной прокуратуре, которой предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Напомним, в конце июля в Финском заливе затонул катер. Капитан судна был задержан, несмотря на попытку скрыться от следствия.