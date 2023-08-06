Мать Ксении Собчак опровергла сообщения о своем отъезде в Испанию

Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила, что не улетала в Испанию и находится в Санкт-Петербурге.

После того, как журналистка Ксения Собчак отправилась в испанский город Марбелья и опубликовала ролик, на котором присутствует Нарусова, пользователи Сети начали подозревать сенатора в отъезде за границу.

Однако сама женщина поспешила опровергнуть подобные заявления. Комментируя слухи в беседе с РИА Новости, Нарусова подчеркнула, что находится в Петербурге.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что власти страны не принимали никаких мер по ограничению выезда чиновников за рубеж, однако в январе 2023 года всех депутатов обязали уведомлять о выездах в другие страны.

Напомним, ранее Собчак отправилась на отдых в Испанию после новостей о подготовке покушения на ее жизнь.