Семилетний петербуржец утонул в пруду на юго-западе города

Мальчика не удалось спасти. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Во время купания в пруду в Красносельском районе Петербурга утонул семилетний мальчик. На месте работает полиция. Об этом стало известно в понедельник, 7 августа.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, ребенок 2016 года рождения утонул в пруду на юго-западе города. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Неизвестно, находился ли вместе с ребенком в момент трагедии кто-то из взрослых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в парке Интернационалистов в пруду утонула ученица восьмого класса. Известно, что в экстренные службы обратился друг погибшей. Подросток рассказал, что девочка пошла купаться в пруд и не вынырнула оттуда. Спасти жизнь девочки не удалось.