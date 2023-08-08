В Петербурге в самый жаркий день августа утонули четверо детей

Трагические инциденты произошли по недосмотру родителей. Спасти детей не удалось.

В Петербурге и Ленинградской области в самый жаркий день августа утонули четверо детей. Скончались двое подростков и двое дошкольников.

Как сообщают городские СМИ, на Суздальском озере утонул 17-летний житель Читинской области. Его друзья, находившиеся рядом, убежали с места происшествия после вызова спасателей. Спасти юношу не удалось.

В Финском заливе утонул семилетний мальчик, воспитанник детского сада. Инцидент произошел на юго-западе Северной столицы. Отмечается, что за ребенком не досмотрела мама, ранее судимая за грабеж дворничиха. У мальчика в этот день был день рождения, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как несовершеннолетний находился без присмотра.

В Кировском районе Ленинградской области на Келколовских озерах шестилетний мальчик убежал от своей мамы, женщина не следила за сыном. Спустя час детсадовец был найден мертвым на берегу, он утонул.

Во Всеволожском районе Ленобласти 13-летний школьник утонул в Изумрудном озере, отправившись на прогулку без своих родителей. По предварительным данным, ребенок захлебнулся.

Трагедий можно было бы избежать, если бы родители соблюдали правила нахождения с детьми на воде. Так, малышей дошкольного возраста необходимо всегда держать рядом с собой на расстоянии вытянутой руки. Также рекомендуется купаться только в местах, где работают профессиональные спасатели. Кроме того, необходимо научить ребенка плавать. Это может спасти ему жизнь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что друзья утонувшего в Суздальском озере подростка сбежали после вызова экстренных служб.