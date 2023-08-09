В Петербурге установили первую камеру для фиксации нарушений на трамвайных путях

Сотрудники комитета по транспорту Санкт-Петербурга установили камеру на трамвайных путях, которая будет фиксировать нарушения ПДД.

Проект организован благодаря программе развития комитета ГУП «Горэлектротранса». Отмечается, что новые камеры будут фиксировать четыре вида нарушений, начиная от превышения скорости и заканчивая пересечения стоп-линии.

Само средство видеофиксации установлено на пересечении Политехнической улицы и Улицы Гидротехников по маршруту трамвая №55. В том случае, если нарушение будет замечено, правонарушителям будет грозить штраф 1500 рублей, предупредили в пресс-службе Комитета по транспорту. Все материалы в режиме реального времени направляются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили о ходе строительства трамвайных путей от Купчино до Славянки.