Новый Линейный парк появился на западе Васильевского острова

Новый Линейный парк появился на западе Васильевского острова
Фото: Baltphoto

Линейный парк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге станет частью проекта по благоустройству района.

По планам городского правительства, Морская набережная будет продлена от Мичманской до Флагманской улицы, а новый участок на 763 метра станет мостом до острова Декабристов, пишет Neva.today со ссылкой на соответствующий документ, принятый Смольным.

Кроме того, в рамках проекта по благоустройству на западе Васильевского острова будет создан Линейный парк, который станет частью Морского фасада города. Вместе с ним планируется проложить новую двухполюсную дорогу имени Миклухо-Маклая. Все работы планируется завершить к 2025 году.

Напомним, в конце июля стало известно о практически полном завершении благоустройства Новоохтинского парка в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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