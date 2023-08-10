Петербуржцы могут на один день стать пожарными во время фестиваля спасателей

Жители Санкт-Петербурга смогут почувствовать на себе сложность работы спасателей в рамках необычного фестиваля.

В парке 300-летия Петербурга начался масштабный фестиваль «Мой папа – пожарный, мой папа – герой», в котором могут принять участие самые смелые жители и гости Северной столицы. Программа мероприятия подготовлена так, что любой желающий сможет на один день стать спасателем, начав тушить автомобили или побывав в дымовой комнате, сообщает телеканал «Сакнт-Петербург».

Участники фестиваля уже успели посбивать футбольные мячи из брандспойта, залезли на пожарную машину. Дети и взрослые остались довольны мероприятием, даже когда во время одного из показательных шоу их случайно облили из шлангов.

Напомним, ранее в Петергофе прошел балетный open air фестиваль «Парадные спектакли Петергофа», в рамках которого на сцене Нижнего парка выступили сотрудники Большого и Мариинского театров.