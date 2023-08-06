В Петергофе прошел балетный open air фестиваль

В Петергофе прошел балетный open air фестиваль
Фото: скриншот видео из группы «Петергоф» в социальной сети «ВКонтакте»

В Санкт-Петербурге состоялся первый фестиваль «Парадные спектакли Петергофа». На сцене перед зрителями выступили лучшие специалисты Большого и Мариинского театров.

Open air фестиваль продолжает радовать жителей и гостей Северной столицы. 6 августа все посетители Нижнего парка музея-заповедника «Петергоф» смогут увидеть балет «Дивертисмент короля», постановкой которого занялся танцор Максим Петров и специалисты из Мариинского театра. Ближе к вечеру все желающие также смогут посмотреть «Жизель».

Спектакли проводятся у специально оборудованной сцены напротив фонтана «Шахматная гора». Увидеть постановку можно, если приобрести билет в Нижний парк, либо в официальной группе «Петергофа» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в воскресенье в Петербурге также проходит полумарафон «Северная столица», в котором принимают участие жители из разных регионов России.

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