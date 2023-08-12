На Добролюбова тушили полыхающую «Газель»

Пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС.

На улице Добролюбова в Петроградском районе Петербурга произошло возгорание автомобиля. В пятницу, 11 августа, вспыхнула «Газель». Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 21:00. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что в автомобиле марки «Газель» сгорели сгораемые части. Пламя удалось потушить к 21:18. Сведения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работали десять человек личного состава и две единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красногвардейском районе потушили крупный пожар на 350 «квадратов». Так, в экстренные службы в 08:57 обратились очевидцы происшествия. Как оценили специалисты, пламя поглотило 350 квадратных метров двухэтажного здания — черный дым заполонил все вокруг.