Петербуржцам рассказали о пользе меда

Петербуржцам рассказали о пользе меда
Фото: pxhere

Продукт содержит множество полезных веществ. Его используют спортсмены.

Мед – популярный продукт у любителей сладкого. Кроме насыщенного вкуса, он обладает массой полезных свойств. Одна столовая ложка меда (21 грамм) содержит 64 калории и 17 граммов сахара, включая фруктозу, глюкозу, мальтозу и сахарозу. О пользе продукта петербуржцам рассказали в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

В состав меда входят биологически активные растительные соединения и антиоксиданты. Более темные сорта меда содержат больше этих соединений. Продукт состоит из натуральных сахаров (80%), воды (18%) и минералов, витаминов, пыльцы и белка (2%). Продукт употребляют спортсмены до и после тренировки. Антиоксиданты способствуют уменьшению риска сердечных приступов, инсультов и некоторых видов рака.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кардиолог Кореневич рассказала, какие продукты «засахаривают» и убивают организм.

здоровье продукты Роспотребнадзор


 

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