В Петербурге подскочил спрос на строителей

При этом специалистов становится все меньше. Они также считают, что работу найти сложно.

В июле спрос на строителей в Петербурге увеличился практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Информацией об этом поделились в пресс-службе hh.ru.

Однако при этом в данной сфере количество резюме сократилось на 11%. В среднем на одну вакансию приходится по три кандидата. Это говорит о том, что предложений больше, чем спроса. Горожане все меньше хотят работать строителями. За полгода в данной сфере зарплаты поднялись на 5 600 рублей — до 68 549 рублей. При этом 63% специалистов считают, что найти работу затруднительно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трудности с поставками деталей негативно сказались на отпусках сотрудников АвтоВАЗа. Так, в заранее установленные сроки сотрудники предприятия отдыхали в текущем году только со 2 по 5 мая.