В Петербурге прошел Большой семейный фестиваль

В Петербурге прошел Большой семейный фестиваль
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Мероприятие захватило все возрасты. Об этом рассказали в Смольном.

В Адмиралтейском районе Петербурга провели семейный фестиваль в формате квеста с мастер-классами и конкурсами. На Пионерской площади развернули порядка 20 различных площадок. Программа рассчитана на всех членов семьи. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Дети под контролем специалистов проводили опыты по органической химии, собирали роботов, создавали модель Большого Смоленского моста, раскрашивали книжные закладки. В это время родителям рассказывали о мерах государственной поддержки для всех семей. Например, горожанам рассказали, в каких кружках дети могут бесплатно заниматься робототехникой и 3D моделированием. Пенсионеров ознакомили с программой «Активное долголетие» и провели мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кронштадте откроют фестиваль воздушных змеев «Фортолет».

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