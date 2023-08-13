Пожар на Сенной площади в Петербурге потушили за 20 минут

Возгорание произошло на первом этаже жилого дома, где располагается точка по продаже шавермы.

По информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на Сенной площади в Адмиралтейском районе города поступила около 12:17 по московскому времени.

Возгорание обнаружили в помещении, где торгуют шавермой, а причиной происшествия стало горение вытяжки. На место приехали две пожарные машины и десять спасателей. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут.

«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее пожар охватил четыре здания банно-гостиничного комплекса в Выборгском районе Ленинградской области. Общая площадь пожара составила 325 квадратных метров, а ликвидировали возгорание 22 спасателя, и пять единиц спецтехники.