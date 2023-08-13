Меган Маркл может осенью возродить свой блог о путешествиях и дизайне

Меган Маркл может осенью возродить свой блог о путешествиях и дизайне
Фото: Baltphoto

Жена принца Гарри Сассекского актриса Меган Маркл может вернуться к своему блогу The Tig, который перестала вести после свадьбы с королевским наследником.

О возможных планах герцогини Сассекской рассказал Express со ссылкой на ведомство по патентам и товарным знакам США. Отмечается, что Маркл подала заявку на регистрацию торговой марки the blog еще в ноябре 2021 года и уже получила разрешение на ее эксплуатацию.

На данный момент супруги принца Гарри остается только подать документы, подтверждающие использование товарного знака. На данное действие дается шесть месяцев, поэтому не исключено, что девушка может вернуть свой блог о путешествиях и дизайне уже осенью 2023 года.

Стоит отметить, что до этого Меган Маркл попыталась запустить свой подкаст на стриминг-сервисе Spotify, однако была раскритикована слушателями, после чего компания расторгла соглашения с ней и принцем Гарри.

Напомним, ранее во время выступления в Высоком суде Королевской палаты правосудия Лондона принц Гарри заявил, что его могли прослушивать больше 15 лет.

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