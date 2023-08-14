Застолье стоматологов из Петербурга на рабочем месте закончилось дракой

Застолье стоматологов из Петербурга на рабочем месте закончилось дракой
Фото: Baltphoto

Двое коллег остались на рабочем месте, начали распивать алкоголь и подрались. В результате одному из них потребовалась медицинская помощь.

После окончания рабочего дня два стоматолога из Санкт-Петербурга начали выпивать вместе. Однако в один момент 55-летний мужчина разозлился на своего 61-летнего коллегу и набросился на него с кулаками. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать.

После прибытия в больницу медспециалисты диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, кровоизлияние, переломы ребер и костей лицевого черепа. На данный момент состояние мужчины оценивается как тяжелое, пишет «ЧП Столица» со ссылкой на 78.ru. В отношении второго стоматолога уже возбуждено уголовное дело и на данный момент полиция выясняет все обстоятельства драки.

Раннее неизвестный ударил ножом продавца фруктов за отказ дешево отдать ему арбуз.

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Застолье стоматологов из Петербурга на рабочем месте закончилось дракой
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