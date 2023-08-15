Треть мигрантов может покинуть Россию из-за слабого рубля

Треть мигрантов может покинуть Россию из-за слабого рубля
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

Некоторые уже рассматривают возможность уехать. Об этом свидетельствуют данные опроса.

До трети трудовых мигрантов могут покинуть Россию в связи с ослаблением рубля к доллару и евро, это повлияет на снижение их доходов. Об этом заявил глава узбекской диаспоры в Москве, Бахром Исмаилов. Опрос показал, что 50% мигрантов рассматривают возможность уехать из России из-за роста курса доллара, 25% не планируют этого делать, а 25% еще не определились. Опрос был проведен среди 22 800 человек.

Как сообщают «Ведомости», ослабление рубля начало происходить с конца июня. Так, 14 августа на Московской бирже курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 101 рубль, а евро достигло 110 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургская полиция поймала более 5 700 мигрантов-нелегалов. Обращения петербуржцев помогли полицейским. На их основе применен новый метод борьбы с нарушителями миграционного законодательства.

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