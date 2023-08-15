В Петербурге состоится фестиваль RT «Время героев»: о нем рассказала продюсер мероприятия

Документальные кадры журналистов канала RT из зоны специальной военной операции (СВО) – это не сухие новостные сводки. Первый показ фильмов в Москве собрал около трех тысяч зрителей. Жители Петербурга первыми попросили организовать такой показ у себя в городе. Теперь это фестиваль RT «Время героев», который готов посетить любой город страны. О том, как страна объединяется в камерных кинозалах, рассказала генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева.

— Идея фестиваля кому принадлежит, когда и как появилась?

Спонтанно. Летом прошлого года мы просто собрали своих подписчиков в зале на 200 человек и показали документальный фильм журналистов нашего канала, снятый в зоне СВО. А спустя время мы также собирали зрителей на фильм не про СВО и на него пришло гораздо меньше людей. Вот в этот момент мы поняли, что людей интересует именно эта тема. Более того, зрители хотят не только посмотреть, им нужно быть в этот момент вместе, им нужно понять, что это что-то общее, объединяющее, им необходимо обсудить потом увиденное. У людей есть потребность задать вопросы авторам фильмов, их героям. Сухих новостных сводок нам сейчас недостаточно. Не хватает фактуры, понимания, что, собственно, там происходит.

— Что отличает эти фильмы от новостных сводок?

— Вы знаете, большинство фильмов – видеоряд с интершумом, с речью героев, попадающих в камеру. Без монтажа. И нет закадрового текста. Документалист, как летописец, показывает просто все, как есть. Безоценочно. Смотришь фильм – а будто находишься в окопе или в развалинах жилого дома. И это, конечно, погружает в атмосферу и дает возможность зрителю самому разобраться, что к чему. При этом абсолютно у каждого автора – свой характер, у каждого фильма — свой почерк.

И еще важный отличительный момент наших фильмов – человеческая история. Трансформация человека из одного состояния в другое.

Например, фильм петербуржца Артура Ходырева «Скрипичный ключ» о Марианне Васильевой. Это знаменитая скрипачка с перспективной карьерой на западе, с международными регалиями, победитель целого ряда международных конкурсов. Но сейчас она на Донбассе, играет нашим ребятам на скрипке. И это невероятно трогательно. Фильм еще монтируется. Он станет премьерой в Петербурге. Мы стараемся в каждый город привезти премьеру.

— Когда фестиваль пройдет на берегах Невы?

— В Петербурге фестиваль пройдет c 18 по 20 августа. Мы уже были в Москве, Казани и Краснодаре. В планах – Иркутск, Курск, Волгоград и в декабре Грозный. В феврале – снова Москва. Кстати, фестиваль сопровождают музыканты. В Петербурге обязательно будут выступать Юта, Юлия Чичерина.

— Фильмы только российских авторов участвуют в фестивале? Ведь в зоне СВО работают и зарубежные журналисты?

— Есть фильм француженки Анн-Лор Боннель, из-за которого ее уволили из университета, в котором она проработала 15 лет. Как она сама писала, она старалась делать фильм без политики. В ее повествовании, по сути, то же, что в фильмах наших авторов. Но для французов это во многом открытие — то, что происходило и происходит на Донбассе.

— Как попасть на фестиваль и можно ли посмотреть фестивальные фильмы без его посещения?

— Вход бесплатный. Количество просмотров не ограничено, есть даже билет-вездеход. Мы «привозим» 17 фильмов. Нужно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля https://rtfestival.ru/spb. Если кто-то затрудняется это сделать, просто приходите, вопрос решим на месте. В Петербурге фестиваль пройдет в кинотеатре «Аврора». Если нет возможности посетить фестиваль, фильмы из нашей программы можно посмотреть на платформе https://arteldoc.tv/. Но премьеры, конечно, проходят только в рамках фестиваля.