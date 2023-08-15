За сутки ковид унес жизни трех петербуржцев

За сутки ковид унес жизни трех петербуржцев
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Всего по России с вирусом госпитализировали около тысячи человек. Умерло более 40.

За минувшую неделю коронавирусная инфекция унесла жизни трех жителей Петербурга. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с распространением заболевания.

По информации сервиса стопкоронавирус.рф, с 7 по 13 августа в медицинские учреждения города на Неве с подтвержденным коронавирусом попало 18 человек, всего новых случаев заражения по городу зафиксировано 239. Известно, что в результате болезни умерли трое горожан. Всего по стране с ковидом госпитализировали 972 россиян, умерло более 40.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге хотят переименовать оперштаб по ковиду в инфекционный. На данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу. Информация об этом размещена на сайте Смольного.

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