В Политехе придумали квадроцикл для «интровертов»

Вседорожник рассчитан только на пилота. Его вес – 350 килограммов.

В Политехническом университете Петра Великого в Петербурге разработали действующий прототип сверхпроходимого квадроцикла, его создали студенты. Легкий и быстрый аппарат «прятался» в зелени испытательного полигона. Машина получила рабочее название «Эгоцентрик».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», «Эгоцентрик» принадлежит к классу «Side-by-side». Обычно у таких моделей автомобильная посадка, а в этом только одно кресло для водителя. Вместо второго кресла расположен четырехтактный двигатель. «Эгоцентрк» — вседорожник весом 350 килограммов. Мощность двигателя – 28 лошадиных сил. Он может разогнаться до 60 километров в час.

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