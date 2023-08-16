На Перевозной набережной опять нашли свалку

На Перевозной набережной опять нашли свалку
Фото: пресс-служба МОО «Зеленый Фронт»

Территорию должны были расчистить еще год назад. Однако этого не произошло.

На Перевозной набережной в Невском районе Петербурга экологи в очередной раз обнаружили свалку. Свежие навалы строительного мусора, автомобильных покрышек и отходов от сноса зданий выявлены экологами на месте, где ранее стояли ангары, заваленные мусором. Информацией об этом поделились в пресс-службе МОО «Зеленый Фронт».

В сообщении отмечается, что годом ранее природоохранная прокуратура обязала администрацию Невского района ликвидировать несанкционированную свалку, но в ноябре 2022 года на территории была совершена попытка сожжения отходов. За год свалка не исчезла и становится только больше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы заметили новую свалку в лесу на проспекте Культуры. Груды мусора складируются в районе зеленых насаждений на проспекте Культуры.

невский район новости СПб экология


 

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