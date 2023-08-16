Личные данные клиентов визового центра Испании в Петербурга стали музейным экспонатом

Летом в бизнес-центре «Преображенский двор» открыл свои двери с надписью BLS International визовый центр Испании, где петербуржцы могут оформить заветный «шенген». Однако личные данные клиентов оказались под угрозой распространения третьими лицами. Эту информацию можно подсмотреть, вооружившись смартфоном с хорошей камерой.

В бизнес-центре на Литейном проспекте, 26 можно оформить не только испанскую визу, но документы для поездок в Китай и Великобританию. Оформление виз в эти страны, по всей видимости, проходит более конфидециально.

Петербуржцы, подающие документы на визу Испании, сталкиваются с тем, что, вероятно, каждый проходящий мимо может узнать их личные данные. Компьютеры сотрудников центра развернуты прямо к стеклянной стене, а ней может подойти кто угодно.

Обстановка в визовом центре видна и на ролике, который редакция обнаружила на сервисе YouTube: https://youtu.be/9hrIM8zsBu8

На панорамные окна наклеена матовая пленка, которая действительно защищает от лишних глаз, но по высоте она не доходит до среднего человеческого роста и закрывает лишь ноги операторов, поэтому документы и мониторы просматриваются без каких-либо проблем, сообщает Мойка78.

Дозвониться в генконсульство Испании и услышать мнение сотрудников насчет происходящего журналистам не удалось.