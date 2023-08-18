В Петербурге замедлились темпы роста банкротств

Рост банкротств физических лиц в Санкт-Петербурге стал меньше на 16% по сравнению с первой половиной 2022 года.

Так, начиная с января 2023 года, прирост числа банкротов в Северной столице составил только 10%. Годом ранее аналогичный показатель составлял 26%. Всего в первом полугодии несостоятельными были признаны 5,3 тысячи человек, что на 9,9% больше по сравнению с 2022 годом, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

По общероссийскому показателю банкротств физических лиц, Петербург занял шестое место среди остальных регионов. Эксперты также отметили, что рост банкротств может быть связан с повышением осведомленности граждан о процедуре, а также общей экономической ситуацией и высокой задолженностью населения в целом.

Напомним, по итогам июня стало известно, что пенсионеры из Петербурга задолжали банкам 14 миллиардов рублей.