Россия пополнила «стоп-лист» 54-мя именами подданных Британии в качестве ответной меры

Москва внесла в «стоп-лист» 54 политика и журналиста Великобритании в ответ на агрессивную реализацию враждебного антироссийского курса.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Сообщается, что в новый «стоп-лист» вошли британские политики, журналисты, юристы, а также представители силовых структур. Всего в списке находятся 54 подданных Великобритании.

Сообщается также, что подобные меры стали ответом на антироссийский курс зарубежной страны, в рамках которого активно применяются механизм односторонних санкций в отношении россиян, а также отечественных экономоператоров.

«Работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на действия британских властей будет продолжена», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил британцев за санкции против детского лагеря «Артек» в Крыму.