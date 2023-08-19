Умер народный артист Игорь Ясулович

Умер народный артист Игорь Ясулович
Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

Причины смерти не разглашаются. Также неизвестно, в каком формате пройдет церемония прощания.

Народный артист России и актер Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГИТИСа. На данный момент причина смерти артиста не уточняется. Также неизвестно, как пройдет прощальная церемония.

Игорь Ясулович – советский актер театра и кино, руководитель мастерской на факультете музыкального театра в ГИТИСе. Зрителям он запомнился по ролям в таких кинолентах как «Мэри Поппинс, до свидания!», «Гостья из будущего», «Гардемарины, вперед!» и других.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умер артист цирка Андрей Николаев. Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, артист цирка Андрей Николаев, которого зрители запомнили, как клоуна Андрюшу, умер в Боткинской больнице 14 августа около полуночи.

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