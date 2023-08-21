Народные приметы на 22 августа: построенным в этот день планам не суждено сбыться

В народном календаре 22 августа называется Матфей Змеесос. Дело в том, что в этот день церковь чтит двенадцатого апостола Матфея, а змеи, согласно поверьям, прицепляются к коровьему вымени и высасывают молоко. Рассказываем, что нельзя делать 22 августа, чтобы не упустить удачу.

Наши предки в день Матфея старались не начинать новые дела и не строить планы на будущее – считалось, что начинания провалятся, а задуманное не сбудется. Также было не принято заниматься тяжелым трудом, поскольку он может оказаться бесполезным.

По приметам, 22 августа нельзя носить украшения, чтобы не привлекать темные силы, из-за которых могут начаться проблемы со здоровьем. В одежде нужно отдавать предпочтение светлым тонам – черный и серый цвета притягивают неприятности.

Кроме того, в день Матфея запрещено хвастаться и рассказывать о своих достижениях. Тот, кто нарушит это правило, потеряет то, чем так гордится, считали в старину.

Отдельно стоит обратить внимание на погоду. Приметы гласят, что если 22 августа ветер дует с юга, то зимой будет много снега. Дождь указывает на плохую погоду в оставшиеся дни лета.

Добавим, что 22 августа отмечаются именины Алексея, Антона, Григория, Дмитрия, Ивана, Ирины, Леонтия, Макара, Маргариты, Марии, Матвея (Матфея), Петра, Самуила, Юлиана и Якова.