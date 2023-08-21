Эксперты рассказали о пользе сна на рабочем месте и как к нововведению относятся в России

Сразу в нескольких странах мира сон на рабочем месте стал обычной практикой, однако в России к подобным практикам относятся, как к экзотике. При этом специалисты считают, что спать во время работы – полезно.

В Южной Европе, Латинской Америке и Китае офисные сотрудники могут поспать на рабочем месте и это не возбраняется. В Японии для кратковременного сна в трудовые будни даже придумал капсулу для сна стоя. На данный момент в России на подобные инициативы смотрят, как на нечто необычное, однако в некоторых российских компаниях сон во время работы тоже практикуется.

Так, по словам кадрового эксперта Ильи Варакина, вздремнуть на рабочем месте могут охранники, работники производственных предприятий, а также те, кто занимается тяжелой работой, или их деятельность сопряжена с высокой ответственностью.

«Например, у IT-компании сейчас практикуют прямо в офисе расположение комнат для кратковременного сна. Это позволяет лучше сконцентрироваться на работе», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

О пользе сна на работе также сообщила врач-сомнолог, София Черкасова. По ее словам, благодаря нескольким минутам отдыха сотрудник может быстрее восстановиться для интеллектуальной и физической деятельности.