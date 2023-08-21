В Петербурге не осталось безопасных мест для купания

В Петербурге не осталось безопасных мест для купания
Фото: Baltphoto

Сотрудники Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не рекомендуют жителям и гостям Северной столицы купаться в местных водоемах.

Водные артерии города на Неве – одно из главных достояний Петербурга, однако очередная проверка Роспотребнадзора доказала степень их загрязненности. Так, специалисты взяли на пробу анализы воды в 24-х водоемах Северной столицы и ни один из них не подошел по стандартам качества, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Купаться не рекомендуется во всех трех Суздальских озерах, Ольгинском водоеме, реке Ижора Колпинского района, а также в Безымянном озере и других. Стоит также отметить, что с начала лета стало известно сразу о нескольких случаях утопления детей в петербургских реках и озерах.

На данный момент сотрудники прокуратуры выявляют нарушения на пляжах, где утонули дети. Последний несчастный случай произошел 21 августа в Красносельском районе.

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