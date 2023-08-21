Экс-главный тренер «Зенита» Петржела объявил о завершении карьеры

Экс-главный тренер «Зенита» Петржела объявил о завершении карьеры
Фото: Baltphoto

Чешский футбольный тренер Властимил Петржела заявил, что не собирается возвращаться в профессию.

После переезда в Россию Петржела начал тренировать футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга. Вместе с ним «сине-бело-голубые» завоевали серебро чемпионата России и Кубок Премьер-лиги в начале 2000-х. После окончания работы с клубом он сотрудничал с азербайджанским «Нефтчи», словацким «Землином», а также чешским «Фаставом», который стал последним местом работы тренера.

Однако, в интервью «Матч ТВ» Петржела заявил, что не вернется в профессию даже ради работы в клубе МИР РПЛ и объявил о завершении карьеры.

«У меня больше нет амбиций тренировать в РПЛ или где‑либо еще», — заявил он.

Ранее «Зенит» не смог получить бразильского нападающего Давида Нереса даже после повышения цены до 35 миллионов евро.

"Зенит" главный тренер футбол


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-главный тренер «Зенита» Петржела объявил о завершении карьеры
В Петербурге начались работы по созданию парка на Смоленке
В Петербурге не осталось безопасных мест для купания
Прикладная психология для человека и общества
Около 27% россиян не имеют сбережений
Компании из Петербурга стали лидерами СЗФО по экспорту
Народные приметы на 22 августа: построенным в этот день планам не суждено сбыться
Эксперты рассказали о пользе сна на рабочем месте и как к нововведению ...