Медсестра из Великобритании получила 14 пожизненных сроков за убийство младенцев

Жительница Великобритании Люси Летби стала четвертой женщиной в стране, кто получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Приговор вынесен по делу об убийстве семерых новорожденных.

В 2015 году Летби устроилась медсестрой в неонатальное отделение больницы города Честер. За 13 месяцев своей работы женщина убила семерых младенцев и совершила покушение еще на семерых малышей. Одного из детей преступница пыталась убить дважды, но была поймана. Во время оглашения приговора обвиняемая не явилась в суд, и не признала вины. По словам ее адвоката, девушка стала жертвой сговора сотрудников медучреждения, которые пытались скрыть плачевное состояние дел в больнице.

Во время заседания мать одного из погибших младенцев сказала, что решение Летби не появляться на публике стало последним «актом злодейства» со стороны труса. Оглашая приговор, судья королевского суда Манчестера заметила, что преступница выбирала в основном двойняшек и тройняшек, а некоторым из ее жертв не было и нескольких дней.

«Это была жестокая, расчетливая и циничная кампания по убийству детей, в которой участвовали самые маленькие и уязвимые дети, зная, что ваши действия причиняли значительные физические страдания», — подчеркнул судья. Его слова приводит Sky News.

Он также добавил, что в действиях Летби прослеживается злоба и садизм, но у нее нет угрызений совести, поэтому и смягчающих обстоятельств не будет. В результате женщина получила 14 пожизненных заключений без права досрочного освобождения за каждую отнятую жизнь и попытку на убийство. Таким образом, Летби стала четвертой женщиной за историю Великобритании, кто получил пожизненный срок.

Стоит отметить, что на трагедию также обратили внимание не только британские СМИ, но и правительство. Министр юстиции заявил, что власти рассмотрят варианты изменения закона, чтобы заставлять преступников явится на суд для вынесения приговоров.

Напомним, ранее Россия внесла 54 жителя Великобритании в «стоп-лист». Среди тех кому запретили въезд в страну оказались политики и журналисты.