Эксперт Сафонов высказался об идее оплаты отгула работника на время школьной линейки

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что оплата сотрудникам пропущенного из-за школьной линейки рабочего времени нарушит график работы, а также может привести к дискриминации работников с детьми и проблемам с трудоустройством.

После новостей о том, что в России хотят сделать уважительной причиной пропуск работы из-за школьной линейки ребенка, свое мнение о вопросе высказал и Сафонов. По мнению профессора, инициатива вряд ли получит поддержку в правительстве, поскольку массовые опоздания на работу из-за мероприятий станут причиной снижения производительности труда на предприятиях.

«Совершенно непонятно, почему работодатель должен оплачивать отсутствие (сотрудника) на работе», — цитирует эксперта «Прайм».

Он также добавил, что сотрудники с детьми могут столкнуться с проблемами при устройстве на работу, а родители сами могут договориться с работодателем об отгуле по необходимости.

Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил сделать уважительной причиной отсутствие на работе во время школьной линейки.