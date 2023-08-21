Эксперт Сафонов высказался об идее оплаты отгула работника на время школьной линейки

Эксперт Сафонов высказался об идее оплаты отгула работника на время школьной линейки
Фото: Baltphoto

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что оплата сотрудникам пропущенного из-за школьной линейки рабочего времени нарушит график работы, а также может привести к дискриминации работников с детьми и проблемам с трудоустройством.

После новостей о том, что в России хотят сделать уважительной причиной пропуск работы из-за школьной линейки ребенка, свое мнение о вопросе высказал и Сафонов. По мнению профессора, инициатива вряд ли получит поддержку в правительстве, поскольку массовые опоздания на работу из-за мероприятий станут причиной снижения производительности труда на предприятиях.

«Совершенно непонятно, почему работодатель должен оплачивать отсутствие (сотрудника) на работе», — цитирует эксперта «Прайм».

Он также добавил, что сотрудники с детьми могут столкнуться с проблемами при устройстве на работу, а родители сами могут договориться с работодателем об отгуле по необходимости.

Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил сделать уважительной причиной отсутствие на работе во время школьной линейки.

Александр Сафонов мнение экспертов школьная линейка


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт Сафонов высказался об идее оплаты отгула работника на время ...
В Петербурге усовершенствуют систему информирования мигрантов об их правах ...
Собак в спасательных жилетах учат помогать доставать людей из воды в Петербурге
Медсестра из Великобритании получила 14 пожизненных сроков за убийство младенцев
Движение по «синей» ветке метро Петербурга нормализовалось спустя 20 минут
Изобретение молодых ученых: кисть ваяет картины без краски
На «синей» линии метро в Петербурге поезда начали двигаться с увеличенным ...
В Петербурге начал работать комплекс фотовидеофиксации контроля пропуска ...