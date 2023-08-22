Петербуржцам рассказали о новых ограничениях движения в четырех районах города

Петербуржцам рассказали о новых ограничениях движения в четырех районах города
Фото: Baltphoto

Водители из Санкт-Петербурга не смогут проехать по некоторым улицам города из-за ограничений с 24 августа.

Так, в Петроградском районе движение будет перекрыто по Петроградской набережной от Сампсониевского до Аптекарского мостов. Причинами ограничений стала реконструкция трамвайных путей, которые продлятся пять дней. Кроме того, на четыре дня будет закрыто движение в Петродворцовом районе от улицы Беловой до улицы Пугачева.

В Пушкинском районе автомобилисты не смогут проехать по Софийской улице до КАД. С 24 августа по 2 сентября также будут введены ограничения для движения машин по Пражской улице во Фрунзенском районе, говорится в сообщении пресс-службы ГАТИ.

Напомним, в середине августа из-за начавшихся дорожных работ и сопутствующих им ограничений образовалась многокилометровая пробка на Пулковском шоссе.

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