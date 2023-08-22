В Петербурге модернизировали роддом №16

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга завершился ремонт семейного отделения. В палаты закупили новое оборудование, усовершенствовали системы вентиляции и безопасности и продумали логистику по приему пациентов.

Обновляют роддом №16 уже два года, и на данный момент очередной этап подошел к концу. Результаты модернизации проверил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. По словам чиновника, в 2024 году планируется отремонтировать больше отделений и родильных домов.

В рамках работ были установлены новая система пожарной сигнализации, а также системы вентиляции и оборудование. Одной из первых пациенток обновленного роддома стала акушер медучреждения Ксения Виноградова. По словам женщины, во время родов ей потребовалась госпитализация, однако благодаря врачам ребенок родился здоровым.

«Со мной все схватки пробыл врач из приемного покоя. Там женщины не поступали, она поднялась ко мне, все схватки за ручку держала», —рассказала Виноградова журналистам телеканала «Санкт-Петербург».

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