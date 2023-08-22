В Петербурге модернизировали роддом №16

В Петербурге модернизировали роддом №16
фото: Baltphoto

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга завершился ремонт семейного отделения. В палаты закупили новое оборудование, усовершенствовали системы вентиляции и безопасности и продумали логистику по приему пациентов.

Обновляют роддом №16 уже два года, и на данный момент очередной этап подошел к концу. Результаты модернизации проверил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. По словам чиновника, в 2024 году планируется отремонтировать больше отделений и родильных домов.

В рамках работ были установлены новая система пожарной сигнализации, а также системы вентиляции и оборудование. Одной из первых пациенток обновленного роддома стала акушер медучреждения Ксения Виноградова. По словам женщины, во время родов ей потребовалась госпитализация, однако благодаря врачам ребенок родился здоровым.

«Со мной все схватки пробыл врач из приемного покоя. Там женщины не поступали, она поднялась ко мне, все схватки за ручку держала», —рассказала Виноградова журналистам телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее врачи Северной столицы спасли новорожденного с весом 320 граммов.

модернизация новости СПб роддом №16


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Шведский военный самолет заметили в 200 километрах от Петербурга
В Петербурге модернизировали роддом №16
Из российских магазинов исчезнут практически все вейпы с ароматизаторами
Законопроект о сохранении детского пособия внесли в Госдуму РФ
Время героев: в Петербурге открылся фестиваль документального кино
Спасатели нашли тела всех погибших участников экскурсии в московском коллекторе
Петербуржцам рассказали о новых ограничениях движения в четырех районах города
Муниципалитеты Петербурга массово скупают билеты на осенний концерт SHAMAN