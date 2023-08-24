Суд в Петербурге вынес приговор отрицавшему Холокост мужчине

Обвиненный в отрицании Холокоста петербуржец пообещал перебить нацистские татуировки. Ему дали общественные работы.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиненному в отрицании Холокоста. Он публиковал в Интернете экстремистские материалы, отрицающие Холокост и дискредитирующие подвиг Зои Космодемьянской. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Подсудимого принудили к общественным работам на два года с удержанием 20% из заработной платы в доход государства с запретом заниматься деятельностью по размещению материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет, в течение трех лет. Мужчина признал вину и раскаялся. Он переделывает свои нацистские татуировки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца с нацисткой нашивкой арестовали после прогулки в парке.