В Выборгском районе Петербурга появилась новая школа на 825 мест

Жители комплекса «Северная долина» в районе станции метро «Парнас» дождались новой школы, которая откроется с 1 сентября.

Новое учебное заведение площадью 18,3 тысячи квадратных метров появилось в Выборгском районе Санкт-Петербурга на территории ЖК «Северная долина». С начала нового учебного года школа откроет двери для 825 учеников, в том числе и для младшеклассников.

Здание оборудовано 33-мя классами, двумя бассейнами, спортивными и актовыми залами. Рядом расположен спортивный кластер с беговыми дорожками, футбольным полем, а также волейбольной и баскетбольной площадками. Кроме того, по информации пресс-службы компании «Главстрой Санкт-Петербург», помимо школы до конца 2024 года на территории ЖК планируется построить еще два учебных заведения, три детсада и две поликлиники.

Напомним, 1 сентября в школы, детские сады и колледжи пойдет миллион учеников.