Улетевший в Италию композитор Константин Меладзе лишился вида на жительство в России

Советский и украинский композитор Константин Меладзе улетел в Италию вместе со своей супругой певицей Верой Брежневой и лишился вида на жительство в России.

В 2022 году Меладзе-старший переехал жить в Италию, где у него имеются вилла. При этом композитор перестал общаться с подписчиками и поклонниками своего творчества. Всю недвижимость в России. При этом поэт имеет украинское гражданство и никогда не менял его на российское. Однако, по информации Telegram-канала «Светский хроник», Меладзе лишился вида на жительства.

При этом весь бизнес в России композитор передал своей сестре. Теперь, после потери ВНЖ, он также лишился статуса индивидуального предпринимателя. Таким образом, Меладзе лишился не только права жить в России, но и заниматься бизнесом.

Напомним, в начале мая был отменен концерт певца Валерия Меладзе, который должен был пройти в Санкт-Петербурге.