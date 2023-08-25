Коммунальные платежи в Петербурге вырастут почти на 5% в 2024 году

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга предупредил горожан о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года.

Увеличение стоимости услуг планируется из-за прогнозируемой инфляции. Так, начиная с 1 июля следующего года, стоимость тарифов на коммунальные услуги и вывоз мусора в Петербурге вырастут почти на 5%. В пресс-службе комитета по тарифам также добавили, что продолжают придерживаться принципа «инфляция минус», когда прирост тарифов меньше инфляции.

Стоит отметить, что в Северной столице тарифы не менялись с декабря 2022 года, что соответствует распоряжению президента России Владимира Путина, который в апреле 2023 года отметил, что до июля 2024 года индексации тарифов на услуги ЖКХ не должно быть.

Ранее в Смольном рассказали о росте средней заработной платы в Петербурге до 92 тысяч рублей в месяц.